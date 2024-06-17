Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 17 июня 2024Экономика

В России проверят консервированного тунца после случаев ботулизма

Роскачество проверит консервированного тунца на наличие признаков ботулизма

Фото: Maryia_K / Shutterstock / Fotodom

Роскачество проведет веерные проверки консервированного тунца на наличие признаков ботулизма. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Как заявили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества, 91 процента россиян покупают консервированного тунца в крупных торговых сетях, около 15 процентов — в магазине у дома, по 11 процентов — в интернет-магазинах и на маркетплейсах и лишь 6 процентов — в рыбных магазинах. В основном пользователи обращают внимание на марку и бренд, цену, акции и скидки, а также срок годности изделия.

Ведомство решило провести исследование товаров после случаев массовых отравлений блюдами с этим видом консервов. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в столице с симптомами отравления в медучреждения обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, из них 30 — в реанимации. Ежедневно в Москве регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты, их работу приостановили. Также Роспотребнадзор распорядился приостановить в Москве продажу некоторой продукции. Сейчас выясняются поставщики и изготовители данной продукции.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма», — добавили преставители организации. В ведомстве ждут, что экспертам попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше