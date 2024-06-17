В России проверят консервированного тунца после случаев ботулизма

Роскачество проверит консервированного тунца на наличие признаков ботулизма

Роскачество проведет веерные проверки консервированного тунца на наличие признаков ботулизма. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Как заявили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества, 91 процента россиян покупают консервированного тунца в крупных торговых сетях, около 15 процентов — в магазине у дома, по 11 процентов — в интернет-магазинах и на маркетплейсах и лишь 6 процентов — в рыбных магазинах. В основном пользователи обращают внимание на марку и бренд, цену, акции и скидки, а также срок годности изделия.

Ведомство решило провести исследование товаров после случаев массовых отравлений блюдами с этим видом консервов. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в столице с симптомами отравления в медучреждения обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, из них 30 — в реанимации. Ежедневно в Москве регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Контролирующие органы начали проверять компании, доставившие людям опасные продукты, их работу приостановили. Также Роспотребнадзор распорядился приостановить в Москве продажу некоторой продукции. Сейчас выясняются поставщики и изготовители данной продукции.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма», — добавили преставители организации. В ведомстве ждут, что экспертам попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.

