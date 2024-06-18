Baza: консервированная фасоль из салата стала причиной отравления 150 россиян

Причиной отравления сотен россиян стал один ингредиент из салата. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, в консервированной фасоли образовался ботулотоксин, которым отравились 150 человек. Случаи госпитализации граждан были зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

Предварительно, проблема заключалась именно в фасоли, которую добавляли в салат, узнала Baza. В то же время до конца не ясно, были ли нарушены нормы хранения или сырье сразу пришло некачественным.

До этого в Следственном комитете России рассказали о задержании трех человек по делу о массовом отравлении в Москве. Правоохранители установили, что с 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки.

Информация о схожих эпизодах позднее начала поступать из Казани, Нижнего Новгорода и нескольких городов в Московской области. Там люди почувствовали себя плохо после употребления продукции на заказ. Десятки пострадавших в тяжелом состоянии были помещены в реанимацию.

