Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

СК нашел нелегалов во время проверки подозреваемых по делу о ботулизме

Три человека из числа руководства коммерческих организаций задержаны по делу о массовом отравлении в Москве, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В их числе — руководитель организации по производству продукции, гендиректор частной компании по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Имена задержанных и названия организаций не указаны. В ходе расследования установлены множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствие документов со сроками годности, невыполнение программы производственного контроля, несоблюдение условий хранения и прочие.

С 11 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ были проведены обыски, деятельность фирм приостановлена

Кроме того, следователи выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В четвертом регионе России выявили случаи ботулизма

По данным Telegram-канала «112», в Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Случаи заражения, предварительно, выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете. Среди симптомов — затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание.

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По последним данным, в России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» достигло 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно.

Инфекционист объяснил массовое отравление покупными салатами

Как указал ведущий эксперт по ботулизму в России, инфекционист Владимир Никифоров, бактерии, вызывающие ботулизм, активно размножаются при отсутствии кислорода. Причина массового отравления может быть в том, что вызывающие ботулизм бактерии содержались в каких-то компонентах салатов, которые хранились в консервированном виде.

В первую очередь я бы думал о томатных пасте или соусах. Во-первых, их обычно хранят герметично укупоренными, а во-вторых, для их производства часто используют падалицу — томаты, упавшие с кустов. Они могут быть загрязнены землей и, следовательно, клостридиями ботулину Владимир Никифоров ведущий эксперт по ботулизму в России, инфекционист

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев также рассказал об опасности ботулизма. По его словам, все зависит от дозы. Ботулотоксин парализует мышцы, за этим следуют нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич. Фактически человек задыхается при нормальных легких.

Доктор биологических наук Анча Баранова добавила, что при должном лечении 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.