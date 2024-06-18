В четвертом регионе России выявили случаи ботулизма

«112»: в Подмосковье шесть человек попали в больницы с симптомами ботулизма

В Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Подмосковье стало четвертым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования, пишет Telegram-канал «112».

Случаи заражения, предварительно, выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.

У госпитализированных в подмосковные больницы одинаковые симптомы, среди которых затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание. Пациентам уже ввели противоботулиническую сыворотку, подробностей об их состоянии не приводится.

В России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» выросло до 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно.

Об отравлении жителей доставленной едой стало известно 15 июня. Тогда Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей. Как уточняла заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из всех пострадавших в Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.