Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 18 июня 2024Россия

В четвертом регионе России выявили случаи ботулизма

«112»: в Подмосковье шесть человек попали в больницы с симптомами ботулизма

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Подмосковье стало четвертым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования, пишет Telegram-канал «112».

Случаи заражения, предварительно, выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.

У госпитализированных в подмосковные больницы одинаковые симптомы, среди которых затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание. Пациентам уже ввели противоботулиническую сыворотку, подробностей об их состоянии не приводится.

В России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» выросло до 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно.

Об отравлении жителей доставленной едой стало известно 15 июня. Тогда Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей. Как уточняла заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из всех пострадавших в Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Разгром Украины, сенсационное поражение Бельгии, травма Мбаппе и буйство англичан: как прошел четвертый день Евро-2024

      Мбаппе пошутил после перелома носа

      Неоднократно судимый российский актер признался в разбое. Его называют организатором убийства столичного предпринимателя

      России предсказали избыток политологов и журналистов

      На Украине высмеяли заявления США о подготовке пилотов F-16

      Появились подробности об атакованных дронами резервуарах с нефтью в Азове

      В России более десяти человек пострадали в массовой аварии с участием грузовиков

      37-летняя москвичка попыталась снять селфи и выпала из окна 16-го этажа

      46-летняя Летиция Каста посетила выставку в откровенном наряде

      В четвертом регионе России выявили случаи ботулизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше