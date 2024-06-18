Число людей с подозрением на ботулизм в России возросло

В России число пациентов с подозрением на ботулизм возросло до 149 человек

Число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» в России возросло до 149 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Больше всего пациентов с подозрением на ботулизм в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно.

Более половины из пострадавших от доставленной еды, предварительно, находятся в тяжелом состоянии. Нескольких человек пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все пострадавшие заказывали в службе доставки салаты с тунцом и лобио.

После массового отравления следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Об отравлении жителей доставленной едой стало известно 15 июня. Тогда Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей. Как уточняла заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из всех пострадавших в Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Ботулизм может привести к летальному исходу при сильной интоксикации, заявлял ранее в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Ботулизмом, по его словам, люди заболели в результате нарушения технологии производства.