В рамках дела о массовом отравлении салатами в Москве задержали троих человек

СК нашел нелегалов во время проверки по делу о массовом отравлении салатами

В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы покупными салатами задержаны три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В числе задержанных — фактический руководитель компании по производству продукции, генеральный директор организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

По данным следствия, с 11 июня в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ столичные следователи провели обыски, деятельность фирм была приостановлена.

Как уточнила «Ленте.ру» старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова, в ходе расследования были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. На предприятиях, в том числе, отсутствовали документы о сроках годности продукции, а программа производственного контроля не выполнялась.

Кроме того, в ходе расследования дела был выявлен факт незаконной регистрации нескольких граждан Узбекистана по месту пребывания. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

