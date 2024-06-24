Устроившей массовое отравление компании грозит приостановка работы до 90 суток

Компании, устроившей массовое отравление в Москве, грозит приостановка работы

В рамках дела о массовом отравлении салатами в Москве задержали троих человек

Начало событий в новости В рамках дела о массовом отравлении салатами в Москве задержали троих человек

Лефортовский суд Москвы может вынести постановление о приостановке деятельности компании, устроившей массовое отравление из-за нарушения санитарных норм, на срок до 90 суток. Об этом «Ленте.ру» сообщали в пресс-службе суда.

В суд поступил протокол в отношении компании, составленный по статье о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в пренебрежении действующими санитарными правилами.

Как уточнила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова, в ходе расследования были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. На предприятиях в том числе отсутствовали документы о сроках годности продукции, а программа производственного контроля не выполнялась.