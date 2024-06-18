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10:35, 18 июня 2024Силовые структуры

Возбуждено дело о незаконной миграции после массового отравления салатами в Москве

СКР: дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили дело о незаконной миграции после массового отравления жителей Москвы покупными салатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. В ведомстве уточнили, что для оптимизации своей деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана.

Ранее стало известно о задержании трех человек по делу об отравлении покупными салатами в Москве. В числе задержанных — фактический руководитель компании по производству продукции, генеральный директор организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что по состоянию на 17 июня с симптомами ботулизма в столичные больницы и клиники обратился 121 человек. По ее словам, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Первые сообщения о массовом отравлении и ботулизме появились 15 июня. Известно, что пострадавшие ели готовые блюда, в том числе салаты.

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