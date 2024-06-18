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14:43, 18 июня 2024Силовые структуры

Следствие раскрыло подробности о производителях вызвавшей массовые отравления продукции

СК: массовые отравления в РФ вызваны салатом одного производителя
Начало событий в новости Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Все недавно зафиксированные массовые отравления людей в Москве, Казани и Нижегородской области вызваны салатом с фасолью от одного производителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

По словам официального представителя СК России, все отравившиеся заказывали продукты питания с помощью службы доставки и употребляли в пищу салат от одного производителя.

По данным следствия, генеральный директор компании, производившей данный салат, и руководитель отдела качества этой компании сейчас задержаны, так же как и руководитель компании-производителя фасоли, используемой в салате. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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      Анна Габай
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