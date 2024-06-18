Число возможных случаев ботулизма в российском регионе резко выросло

Число возможных случаев ботулизма в Казани выросло с 6 до 14

Число возможных случаев ботулизма в Казани резко выросло — если ранее в этом регионе было шесть случаев подозрения на заболевание, то по состоянию на вторник, 18 июня, возможных заболевших стало 14. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Таким образом, число жителей Татарстана с возможным заболеванием выросло более чем в два раза.

«Все пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили агентству в Роспотребнадзоре.

В России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» уже превысило 150 человек. Больше всего заразившихся в Москве. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.