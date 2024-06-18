Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 18 июня 2024Россия

Число возможных случаев ботулизма в российском регионе резко выросло

Число возможных случаев ботулизма в Казани выросло с 6 до 14

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Число возможных случаев ботулизма в Казани резко выросло — если ранее в этом регионе было шесть случаев подозрения на заболевание, то по состоянию на вторник, 18 июня, возможных заболевших стало 14. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Таким образом, число жителей Татарстана с возможным заболеванием выросло более чем в два раза.

«Все пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили агентству в Роспотребнадзоре.

В России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» уже превысило 150 человек. Больше всего заразившихся в Москве. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      Появились кадры с места массового ДТП на российской трассе с 13 пострадавшими

      Грузин Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

      Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

      Названы признаки зараженного компьютера

      Раскрыта личность одного из задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

      ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на оборонном предприятии

      Прогноз роста мировой экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше