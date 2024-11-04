В России зафиксировали вспышку нового вируса

«КП»: пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки

Пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки — россияне жалуются на появление ряда схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что у Коксаки есть важная особенность — некоторые типы болезни передаются воздушно-капельным путем. Это преимущественно детская инфекция, поскольку взрослые, как правило, переносят ее бессимптомно.

Кроме того, к симптоматике можно отнести сильный озноб и общую слабость. Не исключено появление сыпи — высыпания возможны в области глотки, а также у заразившихся появляется точечная красная сыпь на ладонях и подошвах.

Ранее Роспотребнадзор запросил у министерства здравоохранения Турции данные о жалобах российских туристов на неизвестный вирус. За помощью к медикам обратились уже несколько десятков отдыхающих.