Россиян призвали не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки опасного вируса

ТАСС: Эпидемиолог Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию

Российских туристов призвали не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни. Об этом эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал ТАСС.

По сообщению академика РАН, в летний период стоит отказаться от поездок на турецкие курорты из-за распространения вируса Коксаки — он опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени.

«Несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки», — отметил Онищенко и добавил, что заболевание передается через грязные руки, воду и пищу.

Ранее на популярном турецком курорте закрыли 174 отеля. Гостиницы опечатали после проверок Минтуризма, который выявил нарушения в обеспечении безопасности туристов.