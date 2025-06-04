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13:14, 4 июня 2025Путешествия

Россиян призвали не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки опасного вируса

ТАСС: Эпидемиолог Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

Российских туристов призвали не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни. Об этом эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал ТАСС.

По сообщению академика РАН, в летний период стоит отказаться от поездок на турецкие курорты из-за распространения вируса Коксаки — он опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени.

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«Несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки», — отметил Онищенко и добавил, что заболевание передается через грязные руки, воду и пищу.

Ранее на популярном турецком курорте закрыли 174 отеля. Гостиницы опечатали после проверок Минтуризма, который выявил нарушения в обеспечении безопасности туристов.

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