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15:36, 4 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

В АТОР отреагировали на предупреждения для туристов из-за опасного вируса в Турции

В АТОР не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Лихорадка Коксаки является периодически возникающим локальным заболеванием на пляжных курортах как России, так и Турции, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Призыв не посещать курорты из-за вируса он назвал преувеличением проблемы.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни. Он отметил, что вирус опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени.

«С точки зрения АТОР мы на текущий момент не получали информации и не видим ее со стороны турецких официальных властей о вспышке эпидемии вируса Коксаки. Также Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завозных случаев лихорадки Коксаки на территорию России. И, соответственно, просто сообщаем туристам, что отели не фиксируют вспышки, которая могла бы стать поводом отказаться от своих поездок, а равно и не фиксируем отказов от поездок», — сообщил Мурадян.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что ни российская, ни турецкая стороны не готовы пока предпринимать никаких экстраординарных мер, поскольку наблюдается явное преувеличение проблемы.

До этого на популярном турецком курорте закрыли 174 отеля. Отели опечатали после проверок Минтуризма, который выявил нарушения в обеспечении безопасности туристов.

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