Ядерные учения Российской армии попали на видео

Минобороны России опубликовало видео учений ядерных сил

В сети появилось видео с ядерных учений Российской армии. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах видно, как ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования направляются на полевые позиции и маршруты патрулирования. Далее запечатлены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и работа их экипажей, а также российские боевые корабли. Кроме того, показаны учения подразделений Воздушно-космических сил, отрабатывающих снаряжение самолетов боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также их вылеты в районы патрулирования.

«В рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет», — пояснили в ведомстве.

Учения Вооруженных сил России по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии стартовали 19 мая. В мероприятиях задействуют 64 тысячи военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных.

Днем этого аналогичные учения начались в Белоруссии. В Минобороны республики заявили, что мероприятия проводятся в рамках Союзного государства.