10:47, 21 мая 2026Экономика

Москвичам напомнили об опасности

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за погоды
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве до субботы, 23 мая, из-за жары. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Предупреждение об очень высокой температуре в Москве и области действует до конца суток пятницы, 22 мая. Температура воздуха ожидается выше нормы на 7-9 градусов Цельсия. В дневные часы максимальная температура в Москве может достигнуть плюс 30-32 градусов, в Подмосковье поднимется до плюс 27-32 градусов. При «оранжевом» уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Москве и Подмосковье также введен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с дождем. Предупреждение действует до 21 часа 22 мая. В Подмосковье действует предупреждение о высокой пожарной опасности четвертого класса. При «желтом» уровне погода считается потенциально опасной.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 21 мая, столичный регион вновь ожидают температурные рекорды. Ранее максимальная температура в столице в этот день достигала плюс 29,2 градуса. Рекорд был установлен в 2014 году.

