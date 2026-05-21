Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:24, 21 мая 2026Экономика

Москвичам пообещали рекорды

Синоптик Леус: В Москве ожидаются новые температурные рекорды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В четверг, 21 мая, столичный регион вновь ожидают температурные рекорды. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Регион сегодня останется на западной периферии барического гребня. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня по области и ближе к вечеру в Москве местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Температура вновь устремится к 30-градусным отметкам: в столице ожидается до плюс 29-31 градуса, по области — плюс 27-32 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет плюс 29,2 градуса. Он был установлен в 2014 году.

В пятницу, 22 мая, во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью температура составит плюс 17-19 градусов, днем плюс 28-30 градусов.

Ранее москвичам назвали время купального сезона. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, начать плавать можно будет в конце мая, когда вода в Москве-реке прогреется до плюс 18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

    С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

    В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

    В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

    Китайский инженер оценил подарок от Путина

    Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

    В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok