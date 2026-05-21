Москвичам пообещали рекорды

Синоптик Леус: В Москве ожидаются новые температурные рекорды

В четверг, 21 мая, столичный регион вновь ожидают температурные рекорды. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Регион сегодня останется на западной периферии барического гребня. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня по области и ближе к вечеру в Москве местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Температура вновь устремится к 30-градусным отметкам: в столице ожидается до плюс 29-31 градуса, по области — плюс 27-32 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет плюс 29,2 градуса. Он был установлен в 2014 году.

В пятницу, 22 мая, во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью температура составит плюс 17-19 градусов, днем плюс 28-30 градусов.

Ранее москвичам назвали время купального сезона. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, начать плавать можно будет в конце мая, когда вода в Москве-реке прогреется до плюс 18 градусов.