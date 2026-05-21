Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

Политолог Лукьянов: Отношения КНР и США после визита Путина вряд ли изменятся

Отношения между Китайской Народной Республикой (КНР) и США после визита президента России Владимира Путина вряд ли изменятся, хотя отношения между тремя странами взаимосвязаны. Об этом, отвечая на вопрос «Ленты.ру», рассказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов во время международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения» на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

«Нет, я не думаю, [что отношения изменятся]. Постоянные параллели, которые проводятся, обоснованы тем общим фактором, что эти три страны — США, Китай и Россия — оказывают наибольшее влияние на международную систему», — подчеркнул эксперт.

По словам Лукьянова, Россия, Китай и США как отдельно взятые страны обладают потенциалом оказания наибольшего влияния на мировую политику.

И в этом смысле, конечно, они, в некотором смысле, все взаимосвязаны, все друг на друга смотрят Федор Лукьянов глава Совета по внешней и оборонной политике

Однако, добавляет Лукьянов, повестка китайско-российских и китайско-американских отношений существенно различается. По его мнению, в Пекине сделали окончательный вывод о том, что выстраивать устойчивые отношения с Вашингтоном в долгосрочной перспективе не следует. Они будут иметь скорее ситуативный характер, подытожил эксперт.

Ранее Федор Лукьянов заявил, что подход Китая к украинскому кризису после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине не изменится. Он отмечает, что Пекин не рассматривает себя в качестве участника украинского конфликта.