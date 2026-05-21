В деле о драке футболиста Смолова поставили точку

Дело футболиста Смолова о драке в «Кофемании» прекращено за примирением сторон

Постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова вступило в законную силу. Об этом пишет РИА Новости.

Мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы в начале апреля прекратил производство. Никто из сторон не обжаловал его в апелляционном порядке в течение 15 суток. При этом во время заседания прокурор возражал против прекращения дела, заявив, что действия Смолова «дискредитируют образ спортсмена».

В мае 2025 года Смолов затеял драку в московском кафе «Кофемания» после обращения на «ты» и «бро». Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Футболист признал вину, принес извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.