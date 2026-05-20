Раскрыты подробности обвинений США против экс-лидера Кубы Кастро

Соединенные Штаты выдвинули против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обвинения по делу об убийстве четырех человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Как утверждается, Кастро также предъявлены обвинения в уничтожении воздушных судов и сговоре с целью убийства граждан США. Помимо бывшего кубинского лидера в качестве подозреваемых указаны еще пять человек.

Агентство также сообщило, что обвинения против 94-летнего Кастро, возможно, будут основаны на инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

Ранее газета The New York Times писала, что в Соединенных Штатах допустили захват Кастро по венесуэльскому сценарию. При этом, по словам источников, близких к действующему президенту США Дональду Трампу, он может не одобрить попытку похищения экс-лидера Кубы.