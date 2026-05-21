07:47, 21 мая 2026Путешествия

Британец описал впечатления от месяца в России словами «а где же мужчины?»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Британский турист описал впечатления от месяца в России словами «а где же мужчины?». О его впечатлениях написала российская тревел-блогерша в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Британец оказался другом мужа россиянки. Во время поездки он общался на сайтах знакомств и много говорил с людьми в хостелах. «В какой-то момент я шел по городу, и осознал, что я просто не вижу мужчин. Красивые, нарядные женщины везде. А где же мужчины?» — отметил он.

«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
4 мая 2026
4 мая 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026
14 мая 2026

Также британец был поражен количеством разведенных женщин. «Как, все-таки, у вас популярно жениться быстро, словно девушки просто прыгают в это, не обдумывая. Другого объяснения я не вижу. Статистика разводов в России просто поражает!» — сказал турист. При этом иностранец обратил внимание на то, что в России девушки никогда не делают первый шаг при знакомстве.

Однако британский путешественник подчеркнул, что обожает Россию именно за людей. По его словам, он всегда чувствует себя хорошо в стране, ему все пытаются помочь.

Ранее британец описал популярную в России народную традицию фразой «я думал, вы шутите». Так он описал погружение в прорубь.

