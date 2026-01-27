Британец описал популярную в России народную традицию фразой «я думал, вы шутите»

Британец приехал в Россию по работе и описал популярную в стране народную традицию погружения в прорубь фразой «я думал, вы шутите». Его слова приводит тревел-блогер Марк Еремин в блоге на платформе «Дзен».

По словам автора материала, иностранец поначалу не поверил, что традиция безопасна и практикуется очень давно. Однако затем мужчина понял, что россияне относятся к этому очень серьезно. Британец боялся попробовать на себе этот опыт, но все же решился и был очень удивлен эффектом.

Мужчина признался, что холод ударил по телу резко, но сразу после купания в проруби он ощутил жар по всему телу. «Я не стал русским после этого. Но я понял, почему вы это делаете. Это не про холод. Это про то, что ты на секунду становишься очень живым», — заметил он.

Ранее блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам приехал в Россию, чтобы нырнуть в ледяную прорубь. Для этих целей он выбрал Якутск республики Саха (Якутия), где ему пришлось погружаться под воду в 52-градусный мороз.