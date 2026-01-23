Голландец описал погружение в ледяную прорубь в Якутии словами «сумасшедшая боль»

Блогер Дам нырнул в прорубь в Якутске в 52-градусный мороз и почувствовал боль

Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам приехал в Россию, чтобы нырнуть в ледяную прорубь. Для этих целей он выбрал Якутск республики Саха (Якутия), где ему пришлось погружаться под воду в 52-градусный мороз, о своем опыте он рассказал «Известиям».

«Я пробыл в проруби около 50 секунд, окунул голову под воду. Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль. Я чувствовал, как бешено колотится сердце», — описал свое состояние голландец.

По его словам, в этот момент он подумал о том, что его поступок был не слишком умным.

«Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада», — рассказал о своих мыслях Дам. Он также рассказал, что запаниковал.

Также блогер поделился своими дальнейшими планами. Он хочет вернуться в Россию в будущем году, чтобы снять серию фильмов о жизни в суровых климатических условиях. Для этого он думает отправиться в Верхоянск или на Камчатку.

Ранее британцы описали впечатления от купания в Крещение фразой «весь мир должен попробовать».