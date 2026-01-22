Реклама

Британцы описали впечатления от купания в Крещение словами «весь мир должен попробовать»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Британские туристы описали впечатления от купания в Крещение в России словами «весь мир должен попробовать». Об этом иностранцы рассказали корреспонденту Пятого канала.

Британцы Люк и Майк окунулись в прорубь 18 января в московском парке «Серебряный бор». «Я замерз, но это было фантастически!» — сказал Люк. Он рассказал, что впервые купался на Крещение четыре года назад, и в этот раз приехал для этого в Россию с другом.

Майк также окунался в прорубь не первый раз. Для него это привычное дело — он даже участвовал в соревнованиях. «Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать. Это настоящая отличная русская традиция», — поделился эмоциями британский турист.

Ранее иностранец описал свой первый Новый год в России словами «самый длинный в моей жизни». Он отметил, что в его родных Нидерландах большинство людей идут спать вскоре после курантов.

