Захарова: Дело Ермака — это даже не вершина айсберга

Дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это даже не вершина айсберга в вопросе коррупции в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе», — сказала дипломат. Всем известно, подчеркнула Захарова, что коррупционная цепочка на Украине состоит из огромного количества звеньев. В частности, в ней задействованы лидер страны Владимир Зеленский, его правительство, депутаты Верховной рады и западные эмиссары, считает она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги.