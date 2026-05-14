Кремль высказался по делу Ермака

Песков: Суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги

Суд над бывшим главой офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, — это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги. То есть, чьи деньги разворовали», — высказался официальный представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос о позиции Москвы по расследованию в отношении экс-главы ОП и подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Ранее Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога. Экс-глава ОП добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ.