Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 14 мая 2026Бывший СССР

Кремль высказался по делу Ермака

Песков: Суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Суд над бывшим главой офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, — это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги. То есть, чьи деньги разворовали», — высказался официальный представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос о позиции Москвы по расследованию в отношении экс-главы ОП и подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Ранее Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога. Экс-глава ОП добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Экс-директор ЦРУ предупредил об иранском «пистолете у головы» США

    Путин призвал быстрее применять инновации в промышленности

    Россияне отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке

    iPhone 17e подешевел в России

    Тайвань отреагировал на переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Кремль высказался по делу Ермака

    Россияне устроили своим женам самые необычные выписки из роддома

    В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и нового уполномоченного по правам человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok