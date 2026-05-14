09:29, 14 мая 2026

Экс-глава ОП Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога
Алевтина Запольская

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Видео из зала заседания суда публикует «Новости.live» в Telegram.

«Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь», — высказался экс-глава ОП.

Ермак заявил, что не располагает необходимыми средствами для внесения залога, и добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ. Он также рассказал, что не брал с собой вещи на случай отправки в следственный изолятор, и подчеркнул, что возьмет только самое необходимое.

Как заявил в своем Telegram-канале журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач со ссылкой на источники, 13 мая соратники Ермака активно искали готовых внести за него залог лиц. По данным расследователя, ими могут стать юристы юридической компании Asters, которую возглавляет бывший внештатный советник Зеленского и давний знакомый Ермака Эндрю Мак.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога. Экс-глава ОП проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

