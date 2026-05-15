23:46, 14 мая 2026Россия

Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

Минобороны: 14 мая над регионами России сбили 38 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 мая неоднократно пытались нанести удары по территории России. Всего за 15 часов было уничтожено 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Противник предпринимал попытки атаковать Россию в период с 08:00 до 23:00 по московскому времени. Под ударом оказались восемь регионов страны: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская области и Республика Крым.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске беспилотник ВСУ упал на спортплощадку, где в это время играли дети.

