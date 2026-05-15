Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

Минобороны: 14 мая над регионами России сбили 38 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 мая неоднократно пытались нанести удары по территории России. Всего за 15 часов было уничтожено 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Противник предпринимал попытки атаковать Россию в период с 08:00 до 23:00 по московскому времени. Под ударом оказались восемь регионов страны: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская области и Республика Крым.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске беспилотник ВСУ упал на спортплощадку, где в это время играли дети.