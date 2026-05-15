Судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на сумму более 13 миллиардов рублей

Бывший зампредседателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог обжаловать решение об изъятии в доход государства имущества на сумму более 13 миллиардов рублей. Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционным жалобам и оставил решение в силе. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края, передает ТАСС.
«Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу», — заявили там.
Ранее Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства активы бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука общей стоимостью 13 миллиардов рублей, 28 миллионов рублей и 2,2 миллиона долларов.