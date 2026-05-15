Судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на сумму более 13 миллиардов рублей

Николайчук не смог обжаловать решение об изъятии имущества на 13 млрд руб.

Бывший зампредседателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог обжаловать решение об изъятии в доход государства имущества на сумму более 13 миллиардов рублей. Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционным жалобам и оставил решение в силе. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края, передает ТАСС.

«Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу», — заявили там.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства активы бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука общей стоимостью 13 миллиардов рублей, 28 миллионов рублей и 2,2 миллиона долларов.