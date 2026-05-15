Гадалку экс-главы офиса Зеленского вызвали в Верховную Раду

Марина Совина
Андрей Ермак

На заседание временной следственной комиссии Верховной Рады вызвали Веронику Аникевич, известную как Вероника Феншуй. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался экс-глава Офиса президента Андрей Ермак. Отмечается, что ее позвали на заседание 15 мая для дачи показаний или разъяснений по операции «Мидас».

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с гадалкой Вероникой Фэншуй Аникиевич. Ее фамилия есть в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

