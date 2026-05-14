Бывшему главе офиса Зеленского запретили общаться с гадалкой

Суд запретил бывшему главе офиса Зеленского Ермаку общаться с гадалкой

Высший антикоррупционный суд Украины запретил общаться с гадалкой Вероникой Фэншуй Аникиевич бывшему главе офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку, по версии следствия прибегавшему к ее услугам. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Суд запретил Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Фэншуй. Ее фамилия есть в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также бывший руководитель ОП не может контактировать с близким к главе государства Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым и его супругой, по версии следствия тоже причастными к делу.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая отправил Ермака под арест с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 230,5 миллиона рублей). Его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине Киевской области.