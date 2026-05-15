Бывший депутат Рады допустил расследование против жены Зеленского

Марина Совина

Фото: Hannah McKay / Reuters

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Известиям», что следующим фигурантом расследования может стать жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, а сам он уже мог бы выступать в качестве свидетеля.

«Зеленского уже сегодня можно допрашивать. У него есть иммунитет от уголовного преследования, пока он президент. Но как только он исчезнет, к нему будет вопросов больше, чем к кому-либо», — отметил собеседник издания.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

