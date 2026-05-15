Die Weltwoche: Политика против России довела Германию до глубокой дезориентации

Жесткая антироссийская политика и отказ от диалога с Россией привели страны Европы, прежде всего Германию, к серьезному кризису и растерянности среди политических элит. Об этом пишет газета Die Weltwoche.

«Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот», — отмечает издание.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент может позвонить президенту России Владимиру Путину.