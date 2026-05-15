00:30, 15 мая 2026

В документах ЦРУ нашли доказательство существования мифического древнеегипетского храма

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Larry Downing / Reuters

Исследователи-энтузиасты заявили, что нашли в документах ЦРУ доказательство существования мифического храма под Большим сфинксом на плато Гизы. Об этом пишет Daily Star.

Интернет-детективы обратили внимание на рассекреченный документ американской разведки от 20 ноября 1952 года. В нем перечисляются графические материалы из архива ЦРУ. Одна из строк списка подписана «Храм под сфинксом», а материалы были отправлены в архив в июле 1950-го. Исследователи уверены, что речь идет о мифическом Зале знаний, который якобы видел во время транса в 1930-х годах американский медиум Эдгар Кейси.

Он утверждал, что тайный древнеегипетский храм находится под лапой Большого сфинкса, и в нем якобы хранятся сведения об Атлантиде, карты допотопного мира и свидетельства о существовании тогда развитой науки. «Значит, ЦРУ знает о храме под сфинксом. Все еще считаете Зал знаний чушью?» — прокомментировал документ один из пользователей.

Скептики уверены, что речь в документах ЦРУ идет о небольшом святилище у лап Большого сфинкса, которое давно изучено и не является чем-то загадочным. Запись про храм под сфинксом они считают обычной опечаткой. Знаменитый египтолог Захи Хавасс десятилетиями борется со слухами о неких загадочных полостях под древним памятником. Он утверждает, что сфинкс был досконально изучен экспедицией 1979 года, и никаких помещений там нет. Ученый признался, что много лет отклоняет запросы исследователей, желающих изучить пространство под сфинксом, так как в этом нет никакого смысла.

Тем не менее, как отмечает Daily Star, запись в документах ЦРУ о «храме под сфинксом» еще долгие годы будет будоражить умы любителей конспирологии.

Ранее сообщалось, что итальянские исследователи заявили об обнаружении второго Сфинкса, предположительно погребенного под песками плато Гиза в Египте. По их мнению, на существование второго монумента намекает Стела сна — гранитная плита, установленная между передними лапами Большого сфинкса более трех тысяч лет назад.

