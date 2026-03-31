03:00, 31 марта 2026

Найден второй Большой сфинкс

Найдена точка, где под песками Гизы погребен двойник Большого сфинкса
Олег Парамонов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Итальянские исследователи заявили об обнаружении второго Сфинкса, предположительно погребенного под песками плато Гиза в Египте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению исследователей, на существование второго монумента намекает Стела сна — гранитная плита, установленная между передними лапами Большого сфинкса более трех тысяч лет назад. На ней изображены два сфинкса, что давно порождало гипотезы о существовании двойника.

В подкасте Matt Beall Limitless итальянский исследователь Филиппо Бионди заявил, что линии, проведенные от пирамид к Большому сфинксу, указывают на зеркально расположенную точку, где, предположительно, может быть найден второй монумент.

«Мы обнаруживаем точную геометрическую корреляцию, стопроцентное совпадение в этой симметрии», — отметил он. По его оценке, уверенность в находке составляет приблизительно 80 процентов.

Бионди также полагает, что под плато скрыт обширный подземный комплекс. «Внизу есть нечто очень масштабное, что мы сейчас измеряем, — сказал он. — Это подземная мегаструктура».

Ранее сообщалось, что знаменитый египетский археолог Захи Хавасс назвал фейком сообщения итальянских исследователей. Они утверждали, что обнаружили под пирамидами Гизы «огромный скрытый город».

