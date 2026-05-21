Силовые структуры
07:46, 21 мая 2026

Россияне разработали хитрый план по расправе над знакомым

Во Владивостоке суд приговорил мужчину к девяти годам за убийство в 1995 году
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Во Владивостоке суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который вместе с товарищем разработал план по расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Второй фигурант умер, дело в отношении него прекращено. Мужчин задержали в Комсомольске-на-Амуре и Лабинске спустя 30 лет после совершения преступления.

По версии следствия, задержанные поссорились с потерпевшим, после чего разработали план расправы: один должен был узнать местонахождение жертвы под предлогом займа денег, а второй — найти оружие.

В один из дней июня 1995 года они пришли в квартиру потерпевшего. Находившемуся там соседу по комнате вкололи снотворное, связали ремнем, выключили свет и стали ждать. Когда хозяин вернулся, между ним и одним из нападавших завязалась драка, в ходе которой фигурант два раза выстрелил ему в грудь. Убедившись в исполнении плана, соучастники покинули квартиру, избавились от оружия в лесу и на попутном транспорте уехали из Приморья.

Ранее на Сахалине подростка обвинили в покушении на убийство.

