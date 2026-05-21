05:45, 21 мая 2026Россия

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал об объятиях Путина

Ветеран Знаменский рассказал, что Путин крепко обнял его на параде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Евгений Знаменский, ветеран Великой Отечественной войны, рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным на параде в честь Дня Победы в 2025 году. В беседе с ТАСС он поделился, что от крепких объятий президента у него слетела фуражка.

«Когда на параде прошла уже техника, мы начали прощаться — фронтовики, дети войны, он [Путин] идет, всем руки жмет. Передо мной [людей] обнял, руки пожал, а ко мне подошел, обнял так крепко, что у меня даже фуража слетела», — рассказал ветеран. По его словам, он успел поймать фуражку на ходу.

В августе 2025 года Знаменскому исполнилось 100 лет.

