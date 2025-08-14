Сидевшему рядом с Путиным на параде ветерану исполнилось 100 лет

Сидевшему рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде ветерану исполнилось 100 лет

Ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, сидевшему в 2025 году на параде Победы 9 мая рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, исполнилось 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменский отметил юбилей в среду, 13 августа. «Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить (...) Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — сказала дочь ветерана Людмила Знаменская.

Ранее сообщалось, что ветеран, который пожал руку президенту России на параде Победы, может остаться без жилья из-за вдовы своего сына. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын. В результате пенсионер лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого имущества, которое мог получить по наследству.