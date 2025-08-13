Экономика
19:28, 13 августа 2025Экономика

Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ветеран, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, может остаться без жилья из-за вдовы своего сына. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В феврале 2025 года генерал-полковник Николай Кизюн лишился сына. Через 11 дней после этого к пенсионеру без предупреждения пришла вдова покойного с сыном и нотариусом. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого имущества, которое мог получить по наследству.

Кизюн обратился в суд, однако ему отказали в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве. Если ситуация не изменится, 15 августа ветерана могут выселить.

Адвокат генерала-полковника Александр Зорин отметил, что при подписании документов нотариус вдовы Александр Федорченко допустил грубые нарушения. Он не предупредил пенсионера о своем везите заранее, не зачитал текст отказа от наследства вслух и не объяснил последствия подписания бумаг. Кроме того, он выдал своей клиентке свидетельство о наследстве на автомобиль мужа через 13 месяцев после его смерти, в то время как по закону на принятие наследства отводится шесть месяцев. Прежде Федорченко уже обвиняли в содействии мошенникам по недвижимости.

Ранее в Самаре следователь Красноглинского РОВД незаконно завладела трехкомнатной квартирой и прожила в ней три года, пока шли судебные разбирательства.

    Все новости