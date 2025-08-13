Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

Пожавшего руку Путину ветерана захотела лишить квартиры вдова сына

Ветеран, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, может остаться без жилья из-за вдовы своего сына. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В феврале 2025 года генерал-полковник Николай Кизюн лишился сына. Через 11 дней после этого к пенсионеру без предупреждения пришла вдова покойного с сыном и нотариусом. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого имущества, которое мог получить по наследству.

Кизюн обратился в суд, однако ему отказали в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве. Если ситуация не изменится, 15 августа ветерана могут выселить.

Адвокат генерала-полковника Александр Зорин отметил, что при подписании документов нотариус вдовы Александр Федорченко допустил грубые нарушения. Он не предупредил пенсионера о своем везите заранее, не зачитал текст отказа от наследства вслух и не объяснил последствия подписания бумаг. Кроме того, он выдал своей клиентке свидетельство о наследстве на автомобиль мужа через 13 месяцев после его смерти, в то время как по закону на принятие наследства отводится шесть месяцев. Прежде Федорченко уже обвиняли в содействии мошенникам по недвижимости.

