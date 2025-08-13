Экономика
18:20, 13 августа 2025Экономика

Следователь из российского города незаконно завладела квартирой и прожила в ней три года

Полина Луханина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Самаре следователь Красноглинского РОВД незаконно завладела трехкомнатной квартирой и прожила в ней три года — пока шли судебные разбирательства. Историей поделился портал 63.ru.

Как пишет издание, пенсионерка с деменцией Татьяна Викторовна владеет двумя квартирами — в одной живет, вторую семья сдавала в аренду. Летом 2022 года родственники узнали, что квартиру собираются продать без их ведома. По их словам, председатель ТСЖ Александр Гаврилов, бывший сотрудник МВД, и его дочь, следователь Анастасия Гаврилова, убеждали пенсионерку продать жилье, утверждая, что там много долгов. По договору покупателем значилась Анастасия Гаврилова, сумма сделки составила 1,5 миллиона рублей с рассрочкой на семь лет.

Однако позже выяснилось, что 1/12 часть квартиры площадью 64 квадратных метра принадлежит также внучке пенсионерки, несовершеннолетней Валерии, чье согласие для продажи не было получено. Родственники пенсионерки в течение нескольких лет добивались того, чтобы квартиру вернули самарской пенсионерке, однако не смогли добиться возмещения средств. Отмечается, что во время судебных тяжб следователь проживала в квартире. В настоящее время родственники женщины уверены, что виновные в ситуации до сих пор не наказаны.

Ранее жительница Анапы столкнулась с мошенниками, которые убедили ее якобы бесплатно заменить ключи, и осталась без квартиры и сбережений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
