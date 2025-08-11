Экономика
23:43, 11 августа 2025Экономика

Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Анапы поверила в бесплатную замену ключа и лишилась квартиры
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «23 МВД»

Жительница Анапы, поверившая в бесплатную замену ключей, осталась без квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от человека, который представился сотрудником «службы поддержки домофона». Он предложил ей бесплатную замену ключа и под этим предлогом сначала попросил ее назвать код из СМС-сообщения, а после этого получил доступ к ее аккаунту на госуслугах. Вскоре после этого с россиянкой связались лжесотрудники госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Злоумышленники убедили женщину продать жилье и машину. Вырученные от обеих сделок деньги женщина перевела на указанные ей счета. Общий ущерб, нанесенный жительнице Анапы, оценили более чем в 6,5 миллиона рублей.

Ранее старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предупредил россиян об эпидемии мошенничеств на российском рынке жилья.

