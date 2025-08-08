Россиян предупредили об эпидемии мошенничеств на рынке жилья

Риелтор Смирнов предупредил о начале эпидемии мошенничеств на рынке жилья в РФ

На рынке жилья в России началась эпидемия мошенничеств. Об этом россиян предупредил старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники используют как изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, так и более простые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и уговаривают купить у них квартиру по цене ниже рынка.

Эксперт отметил, что компании пришлось усилить меры безопасности для проверки нанимаемых агентов, так как мошенники нередко устраиваются риелторами, чтобы обманывать людей и таким образом. Он добавил, что закрытие доступа к выпискам из ЕГРН только усугубило ситуацию, так как теперь покупатели и агенты вынуждены узнавать об истории перехода прав по вторичным объектам обходными путями.

Риелтор считает, что эффективно бороться с аферистами может только государство через информирование граждан и подробный разбор каждого дела с мошенниками.

Ранее сообщалось, что аферисты в России вновь начали активно рассылать фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей.