Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:36, 4 августа 2025Экономика

Мошенники открыли охоту на взявших ипотеку россиян

РИА Новости: Жертвами аферистов становятся взявшие ипотеку россияне
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Аферисты опять стали рассылать фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей. Они маскируются под новости от российских СМИ и распространяются через Telegram-каналы, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Первая волна инвестскама была зафиксирована в 2024 году, отмечают специалисты. В качестве приманки для пользователей используются фейковые сообщения, появляющиеся в каналах, в чьих названиях присутствуют слова «пособия», «выплаты», «льготы». В качестве «источников» фейковой информации указываются недействующие сайты.

Весь дальнейший обман происходит исключительно в мессенджере. Эксперты предупреждают, что новый всплеск такого вида мошенничества возник из-за приближающегося нового учебного года.

Подписчикам Telegram-каналов о пособиях и выплатах предлагается проходить разные опросы на тематику воспитания детей. Мошенники предлагают сообщить об удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако важно понимать, что ссылки в таких постах переносят пользователей в Telegram-каналы, которые ведут для обмана пользователей.

Материалы по теме:
«Отследить меня было невозможно» Телефонный мошенник рассказал, как обманул россиян на миллионы рублей и почему попал за решетку
«Отследить меня было невозможно»Телефонный мошенник рассказал, как обманул россиян на миллионы рублей и почему попал за решетку
11 июня 2025
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Рекомендуется проверять источники и информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Также не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.

Ранее эксперты зафиксировали, что интерес россиян к ипотеке возобновился. Как уточнялось, за последние полгода доля покупателей, готовых взять на себя такие обязательства, выросла на четыре процента. При этом, 80 процентов опрошенных были бы не против взять ипотеку под 10 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    30-минутная встреча лидера Швейцарии с Трампом обернулась катастрофой. В Европе не понимают, что от них хочет Белый дом

    В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа

    Врач раскрыла опасные для здоровья последствия анального секса

    Журналистка посетила элитный секс-клуб и пожаловалась на скуку

    В США описали будущее Украины после успешной кампании российских «Гераней»

    Мошенники открыли охоту на взявших ипотеку россиян

    В российском регионе остановили движение поездов из-за дрона

    В российском регионе иномарка влетела в грузовик

    Врач назвал вызывающие инсульт напитки

    Женщина придумала необычный способ отучить коллегу включать кондиционер на полную мощность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости