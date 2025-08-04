Мошенники открыли охоту на взявших ипотеку россиян

РИА Новости: Жертвами аферистов становятся взявшие ипотеку россияне

Аферисты опять стали рассылать фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей. Они маскируются под новости от российских СМИ и распространяются через Telegram-каналы, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Первая волна инвестскама была зафиксирована в 2024 году, отмечают специалисты. В качестве приманки для пользователей используются фейковые сообщения, появляющиеся в каналах, в чьих названиях присутствуют слова «пособия», «выплаты», «льготы». В качестве «источников» фейковой информации указываются недействующие сайты.

Весь дальнейший обман происходит исключительно в мессенджере. Эксперты предупреждают, что новый всплеск такого вида мошенничества возник из-за приближающегося нового учебного года.

Подписчикам Telegram-каналов о пособиях и выплатах предлагается проходить разные опросы на тематику воспитания детей. Мошенники предлагают сообщить об удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Однако важно понимать, что ссылки в таких постах переносят пользователей в Telegram-каналы, которые ведут для обмана пользователей.

Рекомендуется проверять источники и информацию о доступных мерах поддержки через официальные источники. Также не нужно переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также сообщать банковские данные и другую личную информацию.

Ранее эксперты зафиксировали, что интерес россиян к ипотеке возобновился. Как уточнялось, за последние полгода доля покупателей, готовых взять на себя такие обязательства, выросла на четыре процента. При этом, 80 процентов опрошенных были бы не против взять ипотеку под 10 процентов годовых.