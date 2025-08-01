Интерес россиян к ипотеке возобновился

«ФЛИП»: За полгода число россиян, готовых на ипотеку, выросло на 4 %

Россияне стали проявлять больший интерес к ипотеке. За последние полгода доля покупателей, готовых оформить ипотеку, выросла на 4 процента, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статистику инвестиционной компании «ФЛИП».

По итогам июля на покупку квартиры с помощью заемных средств оказались готовы 14 процентов респондентов. При этом еще в январе показатель составлял 10 процентов. Как выяснили аналитики, сегодня россияне не боятся взять жилищный кредит, когда не хватает 20-30 процентов от суммы (при первоначальном взносе в более чем 70 процентов).

В текущий момент 16 процентов заемщиков имеют накопления в размере от 3 до 9 миллионов рублей. Такую сумму они успевают отложить не менее чем за пять лет при условии стабильного дохода. Половина информантов выразили готовность взять ипотеку при ставке в 14-15 процентов, 80 процентов опрошенных согласились бы на 10 процентов годовых.

Ранее стало известно, какую часть заработка россияне откладывают на покупку квартиры. Почти половина россиян ежемесячно откладывает до 60 процентов зарплаты на будущее жилье.