Россияне рассказали о своих накоплениях на жилье

PIONEER: Почти половина россиян откладывает до 60 % зарплаты на квартиру

Почти половина россиян ежемесячно откладывает до 60 процентов зарплаты на покупку квартиры. Такие данные со ссылкой на исследование девелопера PIONEER приводят «Известия».

Внушительную часть зарплаты на покупку жилья откладывает 48 процентов респондентов — сумма, по оценкам компании, превышает 100 тысяч рублей. Четверть участников опроса копят умереннее — их ежемесячный вклад в покупку составляет менее 30 тысяч рублей. При этом большую роль для опрошенных играет не сумма накоплений, а их регулярность. «Если ежемесячно откладывать порядка 20 процентов от зарплаты на покупку квартиры, это быстрее позволит собрать необходимую сумму на первоначальный взнос», — посоветовал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Большая часть населения предпочитает заключать сделку, накопив больше 70 процентов от стоимости квартиры. Такое мнение высказало 60 процентов информантов. Четверть россиян не против воспользоваться ипотекой и откладывают деньги только на первоначальный взнос. Сроки накоплений участники исследования оценивают по-разному: свыше половины считают, что на это у них уйдет больше пяти лет, треть полагает, что на это потребуется всего один год. На фоне сворачивания массовой льготной ипотеки многие покупатели заняли выжидательную позицию. В первом полугодии 2025 года с участием заемных средств было совершено 33 процента сделок, в то время как в аналогичный период 2024-го показатель был вдвое выше. «Сегодня на сделку выходят с существенной долей от стоимости квартиры. Это могут быть как собственные накопления, так и средства от продажи другой недвижимости», — прокомментировали в девелоперской компании.

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