В России выросли цены на новостройки

«Мир квартир»: В июле в большинстве городов РФ цены на новостройки выросли

В июле в большинстве городов России с населением более 300 тысяч человек выросли цены на квартиры. Об этом говорится в обзоре портала «Мир квартир», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Квадратный метр строящегося жилья за последний месяц вырос в цене в 50 городах из 70 исследованных порталом, снизился в 20. Больше всего подорожали Владикавказ (плюс 4,9 процента), Грозный (плюс 4,8 процента), Ростов-на-Дону (плюс 4,7 процента), Махачкала (плюс 4,1 процента) и Рязань (плюс 4,1 процента). Подешевели больше всего Нижний Тагил (минус 4,7 процента), Якутск (минус 4,6 процента), Чита (минус 3,6 процента), Череповец (минус 2,8 процента) и Иваново (минус 2,4 процента).

В Москве стоимость выросла на 1,1 процента, квадратный метр жилья в городе в среднем стоит 420 555 рублей. В Московской области подорожание составило 0,8 процента (200 386 рублей), в Санкт-Петербурге 0,7 процента (265 916 рублей).

Средняя же площадь квартир продолжает сокращаться, отметили аналитики.

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