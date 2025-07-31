Россиянам предрекли проблемы с льготной ипотекой

Глава группы «Плюс» Попов: Выдачи льготной ипотеки могут упасть на 15-25 %

Отмена повышенного возмещения банкам с 7 августа может привести к падению выдачи льготной ипотеки в России на 15-25 процентов. Проблемы с получением жилищных кредитов с господдержкой предрекли россиянам опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам специалистов, теперь банкам будут возмещать не фиксированную надбавку, а разницу между ключевой и льготной ставками, увеличенную на 1,5-2 процентных пункта — при высокой ключевой ставке этого может оказаться недостаточно, чтобы покрыть издержки.

«Программы господдержки останутся, но банкам станет менее выгодно активно в них участвовать. Из-за этого возможны ужесточения для заемщиков: выше первоначальный взнос, строже отбор, меньше одобрений», — пояснил гендиректор группы «Плюс» Александр Попов.

Несмотря на то, что ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне (6 процентов), доступ к госкредитам может заметно сократиться, предупредил эксперт. Поэтому уже в августе 2025 года объемы выдач по льготной ипотеке могут сократиться на 15-25 процентов по сравнению с июлем. Другие представители рынка ожидают, что выдачи кредитов с субсидируемыми ставками могут просесть на 5-20 процентов.

Исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала, что некоторые крупные банки уже начали предупреждать россиян об ужесточении условий выдачи с 7 августа. Так, финансовые организации могут повышать требования к минимальному стажу или доходу заемщиков, а также сокращать максимальную сумму ипотеки. А некоторые банки могут вовсе счесть нецелесообразной выдачу льготных кредитов на жилье — у средних и мелких банков без господдержки маржа по льготной ипотеке будет низкой.

Ранее стало известно, что россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем — доля приобретения новостроек в рассрочку удвоилась за последние 3,5 года.