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21:16, 28 июля 2025Экономика

Россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем

«Дом.РФ»: Доля рассрочек в сделках с новостройками удвоилась за 3,5 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За последние 3,5 года россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем — с 2022-го доля покупок новостроек в рассрочку выросла более чем в два раза, до 14,8 процента. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ» в своем аналитическом отчете.

Рассрочки — это доля средств, которые еще не поступили на эскроу-счета, но в договорах долевого участия в строительстве (ДДУ) они указаны. Доля подобных сделок в структуре продаж на первичном рынке жилья в России активно увеличивается в последние годы, отметили аналитики.

В абсолютных значениях к концу первого полугодия нынешнего года на рассрочки пришлось 1,2 триллиона рублей, уточнили специалисты. При этом объемы продаж жилья сокращаются — с начала 2025 года они просели на 26 процентов по сравнению с тем же периодом в 2024-м. В условиях непривлекательных ставок по ипотеке рассрочки стали вынужденной мерой для застройщиков, чтобы поддерживать продажи.

Однако у таких сделок есть несколько негативных последствий — среди них сокращение поступлений средств на эскроу-счета и удорожание заемных средств для застройщиков. Для покупателей тоже есть риски — в том числе не справиться с финансовой нагрузкой по ипотеке, когда закончится период рассрочки.

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