Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 10 июня 2025Экономика

ЦБ назвал риски продажи жилья в рассрочку

ЦБ: Продажа жилья в рассрочку может привести к закредитованности россиян
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Продажа жилья в рассрочку может привести к закредитованности россиян. Об этом предупредил Центробанк (ЦБ).

Регулятор подчеркнул, что застройщики обычно не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, так что при дальнейшем распространении подобной практики риски закредитованности граждан растут. Клиентам могут отказать в ипотеке либо у них могут возникнуть сложности в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение цен на жилье. В результате при необходимости продать недвижимость на вторичном рынке россияне могут понести убытки.

В соответствии со статистикой Центробанка, в I квартале 2025 года доля рассрочки в сделках купли-продажи жилья на «первичке» составляла около 40 процентов, хотя ранее не превышала 10-20 процентов. За первые три месяца 2025-го объем накопленной задолженности по рассрочке достиг триллиона рублей. «При покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении по сравнению с заемщиками по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке», — предостерегли в ЦБ.

Между тем риски присутствуют как для застройщиков, так и для банковской системы, поскольку покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки либо будет неспособен ее погашать.

Ранее стало известно, что на московском рынке жилья начали внедрять новый тип рассрочки с элементами лизинга. Застройщики в качестве альтернативы дорогой ипотеке стали предлагать клиентам рассрочку на срок до десяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости