ЦБ назвал риски продажи жилья в рассрочку

ЦБ: Продажа жилья в рассрочку может привести к закредитованности россиян

Продажа жилья в рассрочку может привести к закредитованности россиян. Об этом предупредил Центробанк (ЦБ).

Регулятор подчеркнул, что застройщики обычно не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, так что при дальнейшем распространении подобной практики риски закредитованности граждан растут. Клиентам могут отказать в ипотеке либо у них могут возникнуть сложности в обслуживании кредита, а продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение цен на жилье. В результате при необходимости продать недвижимость на вторичном рынке россияне могут понести убытки.

В соответствии со статистикой Центробанка, в I квартале 2025 года доля рассрочки в сделках купли-продажи жилья на «первичке» составляла около 40 процентов, хотя ранее не превышала 10-20 процентов. За первые три месяца 2025-го объем накопленной задолженности по рассрочке достиг триллиона рублей. «При покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении по сравнению с заемщиками по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке», — предостерегли в ЦБ.

Между тем риски присутствуют как для застройщиков, так и для банковской системы, поскольку покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки либо будет неспособен ее погашать.

Ранее стало известно, что на московском рынке жилья начали внедрять новый тип рассрочки с элементами лизинга. Застройщики в качестве альтернативы дорогой ипотеке стали предлагать клиентам рассрочку на срок до десяти лет.