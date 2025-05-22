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17:05, 22 мая 2025Экономика

В Москве начали внедрять новый тип рассрочки на покупку жилья

«Инком-недвижимость»: Московские девелоперы начали внедрять рассрочку до 10 лет
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На столичном рынке недвижимости стали внедрять новый тип рассрочки с элементами лизинга. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на риелторскую компанию «Инком-недвижимость».

Как отмечают в фирме, московские застройщики в качестве альтернативы дорогой ипотеке стали предлагать покупателям рассрочку сроком до десяти лет. С 2023 года отношение девелоперов к рассрочке изменилось: если раньше краткосрочным считался кредит на три-шесть месяцев, то сейчас речь идет о двух-трех годах. Подобный вид оплаты предлагают сегодня 80 процентов столичных стройкомпаний.

Рассрочка до десяти лет больше походит на лизинг, подчеркивает директор направления «Новостройки» Валерия Кочеткова. Пока что с такой инициативой выступают лишь два процента застройщиков в Москве. Однако и у такой схемы имеются свои недостатки. В частности, эксперты предупреждают об отсутствии скидок, а размер ипотеки зависит от величины первоначального взноса.

Ранее сообщалось об отказе московских девелоперов от массовых новостроек в пределах МКАД. Все чаще застройщики отдают предпочтение проектам комфорт- и бизнес-класса.

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