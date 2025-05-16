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16:16, 16 мая 2025Экономика

Эксперт высказался об исчезновении одного класса новостроек в Москве

Финансист Селезнев: В Москве больше не строят массовые новостройки внутри МКАД
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в последнее время перестали строить массовые новостройки внутри МКАД — чаще всего застройщики делают выбор в пользу комфорт- и бизнес-класса. Об исчезновении одного класса жилья в «старой» части столицы высказался эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

В первом квартале этого года на московский рынок не вышел ни один новый проект массового сегмента. Девелоперы откладывают запуск объектов по причине высоких ставок по ипотеке, а также надеются на снижение ставки ЦБ.

По словам специалиста, в столице на протяжении многих лет шли к тому, чтобы отказаться от строительства нового бюджетного жилья: так, стандартные новостройки ежегодно возводились все дальше от центра, и на данный момент их не строят внутри МКАД. «То, что называется комфорт-классом, по характеристикам и цене относится к квартирам, которые еще лет десять назад считались бизнес-классом. Те, кому не по карману вчерашний бизнес (или нынешний комфорт), могут сейчас покупать новостройки в Новой Москве или Московской области. Это новая реальность», — продолжил Селезнев. Еще один вариант, который финансист порекомендовал не имеющим возможность приобрести квартиру комфорт-класса в Москве — выбрать объект на вторичном рынке, хотя, отметил он, с нынешними ипотечными ставками доступность готового жилья также не слишком высока.

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Эксперт убежден, что со временем рынок вернется к норме, и старые дома, в том числе стандартные «панельки», вновь станут пользоваться спросом.

Ранее специалисты компании «Метриум» и девелоперской группы «Основа» пришли к выводу, что количество квартир-студий в новостройках Москвы упало на 13 процентов за год, достигнув трехлетнего минимума.

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